Woningtekort onder arbeidsmigranten: Westfriese gemeenten worden aan het werk gezet

In de huidige situatie vinden namelijk veel tijdelijke arbeidsmigranten nog woonruimte in de dorpen en steden, wat nadelig is voor de woningzoekenden in de regio. De uitzendbureaus zeggen daarom toe om tweehonderd woningen vrij te maken, als er door dit plan goede alternatieve huisvesting komt.

Jeannette Chakour van uitzendbureau Covebo staat achter het plan: “Wij juichen dit project meer dan toe. Het zorgt voor kwalitatieve huisvesting die voldoet aan de wet- en regelgeving, die regionale economische groei mogelijk maakt en die de druk op de reguliere woningmarkt vermindert.“ En dit laatste is voor de permanente bewoners in de regio een belangrijke zaak.

"Met dit plan is in ieder geval geregeld dat elke arbeidskracht een eigen slaapkamer krijgt. Ook komt er een winkel en een sporthal", legt voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep Hans Huibers uit. Het complex zal onder centrale controle komen te staan, waarbij elke bewoner zich bij het beheer dient te registreren. "Zo weten we precies wie hier verblijft en zijn er geen grijze gebieden meer", vertelt Huibers.

Ze hebben het plan Please in my Back Yard overhandigd, dat zich richt op de huisvesting van short-stayers. Het biedt met vierhonderdvijftig wooneenheden onderdak aan vijftienhonderd tot tweeduizend arbeidsmigranten. De kale huur zal tussen €35,- en €45,- per week bedragen.

Het probleem is dat deze mensen regelmatig met te veel personen in woningen belanden die zijn opgekocht door huisjesmelkers. Bedrijven, uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV hebben de handen ineengeslagen op zoek naar een oplosssing en denken die te hebben gevonden.

"We weten dat er ongeveer tienduizend mensen werken als kortverblijf arbeidsmigrant in West-Friesland", legt Jan Nieuwenburg uit. Deze zogenoemde 'short-stayers' verblijven hier tussen de drie en twaalf maanden. "Die mensen hebben behoefte aan werk en dat is hier heel veel, maar het ontbreekt vaak aan heel goede huisvesting voor de korte termijn."

Het is een plan voor een complex met plaats voor zo'n tweeduizend arbeidsmigranten, wat ook betekent dat zo'n tweehonderd huizen die teruggaan naar de bewoners in de regio.

In my backyard

Waar het complex precies zal komen te staan is nog niet bekend. "Dat hebben we heel bewust gedaan", stelt Huibers. "We willen dat mensen aandacht besteden aan het plan en zich niet meteen op de locatie storten. Wel weten we dat het niet bij woonkernen of bedrijventerreinen gebouwd gaat worden en op een plek komt te staan die goed bereikbaar is, zoals de A7 of de AC de Graafweg. Het zal dus waarschijnlijk een landelijk gebied worden."

Het gaat nog even duren voor het plan gerealiseerd is. "Er komt veel kijken bij dit plan. Dus het is zeker een proces van enkele jaren", vertelt Huibers. "Maar we werken er hard aan om het zo snel mogelijk te realiseren." Burgemeester Jan Nieuwenburg gaat het plan onder de aandacht brengen bij de gemeenten, zodat ze er na de zomer mee aan de slag kunnen. “Het is een goede zaak dat er binnen West-Friesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers."