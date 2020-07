Gymzaal Zaandam vernield en onder water gezet, daders nog niet in het vizier

ZAANDAM - Vernielde gymtoestellen en een dikke laag water op de vloer: het is het resultaat van een bezoekje van vandalen aan de gymzaal naast basisschool Kleurenpracht aan de Klipperstraat in de Zaandamse wijk Poelenburg. Omdat de politie nog geen verdachten in het vizier heeft, wordt een dringend beroep op getuigen gedaan.

De vandalen drongen afgelopen weekend tussen vrijdagochtend en zondagavond de gymzaal binnen en hielden er flink huis. Kleinere attributen als frisbees, ballen en hockeysticks moesten het ontgelden, ook grote toestellen werden onder handen genomen.

Zo is op foto's te zien dat de bok uit elkaar is gehaald en een dik landingskussen aan stukken is gescheurd. De vloer van de gymzaal is vervolgens onder water gezet, aldus de politie Zaanstreek.

Verdachten nog spoorloos

Omdat de politie een kleine week na de vernielingen nog geen verdachten op het oog heeft, worden nu de foto's van de vernielingen gedeeld. Een signalement van de verdachten is niet beschikbaar.

Wie weet 'welke onverlaten' de gymzaal hebben vernield, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen. Voor kinderen van de naastgelegen basisschool Kleurenpracht hebben de vernielingen geen gevolgen. "Vanwege corona gymmen we deze periode op het schoolplein, dus dat is een geluk bij een ongeluk", aldus directeur Van Ledden.