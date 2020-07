Gaan fietsers en voetgangers straks óver druk kruispunt in Haarlem heen?

HAARLEM - Het is een druk kruispunt en dat kan voor fietsers en voetgangers uit bijvoorbeeld de Boerhaavewijk een barrière zijn om over te steken. Daarom moet eens goed worden gekeken of die voetgangers en fietsers niet met een 'luchtbrug' aan de overkant van het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Prins Bernhardlaan kunnen komen.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders opgedragen met een schetsontwerp te komen van een fiets- en voetgangersbrug. Ook moeten B en W bij de provincie Noord-Holland nagaan of er subsidie voor te krijgen is. Wanneer dit kruispunt binnenkort op de schop gaat, moet gekeken worden of het ontwerp past in de nieuwe situatie.

Raadslid Gertjan Hulster van de Actiepartij diende, met een aantal andere partijen, deze week een motie in met die strekking. Hij heeft de gemeente al eerder achter de broek aangezeten met de vraag of een 'luchtbrug' technisch mogelijk is. Antwoord daarop heeft hij nog niet gekregen. Wat hem betreft komen er zelfs 'minimaal twee bruggen' over het kruispunt.

De luchtbrug kan er ook voor zorgen dat delen van de stad die nu worden doorklieft door de Schipholweg, beter met elkaar worden verbonden. Hij noemt een voorbeeld: "Straks komt een popschool in de Slachthuisbuurt. Ik zou mijn kind van 10 niet over dit kruispunt durven te sturen als ik in Schalkwijk zou wonen." Een fietsbrug zou dan veel veiliger zijn en bovendien zou het wandelen en fietsen stimuleren.

Het moet, wat de motiemakers betreft, gaan om een circulaire brug van bijvoorbeeld hout die twintig jaar kan blijven staan. Daarna zou deze op een andere plek in Haarlem of Nederland kunnen worden gebruikt.