Grote brand in Alkmaarse Singelgarage waarschijnlijk aangestoken, Alkmaarder (51) aangehouden

ALKMAAR - De brand die gisteren voor een enorme ravage zorgde in de Singelgarage in Alkmaar is waarschijnlijk aangestoken. De man die gisteren is aangehouden is een 51-jarige Alkmaarder; hij wordt verdacht van brandstichting. De hele ondergrondse garage blijft vandaag sowieso nog dicht voor politieonderzoek.

De forensische opsporing is op dit moment in de garage om verder onderzoek te doen, maar de sporen zijn mogelijk verwoest door de brand. De politie is nog steeds op zoek naar een getuige die vlak voor de brand nog de garage inreed en daarna naar buiten liep. Dat is te zien op beveiligingscamera's.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. "Andere scenario's worden wel onderzocht, maar dat de brand is aangestoken is op dit moment het meest aannemelijk."

Gistermorgen vroeg ontstond de brand op verdieping -2. Er zijn in totaal 4 vier NL-alerts uitgegaan voor omwonenden, vanwege de rook en de stank. De brandweer had grote moeite om de brand te blussen, vanwege de hitte en de rook. Uiteindelijk was de brand na vijf uur, rond 12.00 uur, onder controle. Er is toen meteen al onderzoek gedaan.

Gedupeerden nerveus

Een dag na de brand is het voor gedupeerden gissen hoe hun auto's er aan toe zijn. De 82-jarige meneer Koeman uit Alkmaar staat vanochtend voor de ingang van de garage. Zijn auto staat op dezelfde verdieping als waar de brand was. "Ik hoor jammer genoeg helemaal niks. Ik wil weten of ik een nieuwe auto moet hebben."

NH Nieuws sprak gisteren al mensen die nerveus in de buurt van de brand stonden te kijken. "Ik vrees dat er van mijn auto niets meer over is", aldus een andere gedupeerde.

Gedupeerden die hun auto op de -1 in de garage hadden geparkeerd is vandaag verteld dat de schade op die verdieping mogelijk meevalt.

Garage blijft dicht

De gemeente laat weten dat de garage voorlopig nog niet wordt vrijgegeven en heeft naar eigen zeggen contact met alle gedupeerden. Ook is er een website als je vragen hebt over bijvoorbeeld parkeren.