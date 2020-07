Nieuwe keeperstrainer Ajax komt over van Almere City

Scheutjens komt over van Almere City FC en ondertekent een tweejarig contract. De 52-jarige keeperstrainer was zelf doelman bij Helmond Sport, PSV, Roda JC en Go Ahead Eagles.

Na zijn actieve carrière werd hij keeperstrainer bij FC Kopenhagen en PSV. Via Almere City komt hij nu bij Ajax terecht. "Het werken in de top met topkeepers past bij mijn ambities: de druk van het moeten presteren, de spanning en het toewerken naar grote internationale wedstrijden. Met name dat laatste aspect heb ik het afgelopen jaar echt gemist."

Winston Bogarde, die de laatste maanden al veel te zien was bij de A-selectie, is ook voor komend seizoen toegevoegd aan de staf van hoofdcoach Erik ten Hag.