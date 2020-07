Voormalig sterkhouders Blauw-Wit weer terug op oude nest

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit mogen n a het abrupte einde van het afgelopen seizoen eindelijk weer trainen. NH Sport was aanwezig bij het eerste moment dat de selectie weer bij elkaar kwam. De club verwelkomde maar liefst acht nieuwe spelers.

"Sowieso heb ik vorig jaar best wel vaak nog gekeken en dan zag ik de wedstrijden, het oplopen en al die mensen in de zaal. Dan dacht ik 'ja, dat is wel echt gaaf'. Dat wil ik nog wel een keertje meemaken", legt Hansen haar keuze uit.

Hansen stopte in 2016 omdat ze zwanger was van haar eerste kind. Daarna speelde ze nog even een klasse lager bij ROHDA en vervolgens werd ze voor de tweede keer moeder. Toch bleef het kriebelen om weer op het hoogste niveau te gaan korfballen.

Twee van die acht spelers zijn al bekend bij de club: Sophie Hansen en Momo Stavenuiter. Beide spelers speelden jarenlang met Blauw-Wit in de Korfbal League, maar kozen ervoor even te stoppen met korfbal.

"Het is eerst handhaven en dan stapjes omhoog maken"

Quote

Op reis

Stavenuiter is maar een jaar weggeweest van de club. Hij besloot vorig seizoen om vijf maanden op reis te gaan en wist toen nog niet zeker of hij daarna weer zou gaan korfballen. Uiteindelijk besloot hij het team te gaan helpen, omdat ze het afgelopen zwaar in de Korfbal League.

"Ik heb eigenlijk alles wel gevolgd. Tuurlijk deed Blauw-Wit het vergeleken met de jaren daarvoor minder, maar dat had ook wel te maken met de nieuwe groep. En voor die groep hebben ze het gewoon super goed gedaan", aldus Stavenuiter.

Stappen omhoog

Blauw-Wit verloor ruim een jaar geleden veel spelers en kende daardoor als verwacht een zwaar seizoen. De ploeg wist zich met een achtste plaats net aan te handhaven in de niet afgemaakte Korfbal League en daarom is de versterking meer dan welkom. Helemaal nu topscorer Mandy Koelman gestopt is.

Trainer Gerald van Dijk: "Ik denk dat we er wel beter op staan dan vorig jaar. Het is eerst handhaven en dan stapjes omhoog maken. Afgelopen jaar hebben we ook laten zien dat geen enkele ploeg hier met gemak naar huis gaat."