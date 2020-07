Bloemenboot gaat door Amsterdam varen om coronadoden te herdenken

Nabestaanden kunnen een bloem met een persoonlijke boodschap achterlaten voor de persoon die zij missen. ’s Avonds wordt de boot verlicht met honderden LED-lampjes. Van 4 tot en met 11 juli zal de boot van 16.00 uur tot middernacht door de stad varen. Op zondag 12 juli door de buurgemeenten Diemen en Weesp.

Halsema legt bloem

Burgemeester Halsema legt zaterdagmiddag, aan het begin van de tocht, met een aantal nabestaanden een bloem op de boot.

"Het is voor velen een hele nare periode geweest. Het is bijna niet voor te stellen hoe moeilijk het is om een dierbare te verliezen en geen goed afscheid te kunnen nemen. Voor alle overledenen en hun nabestaanden laten we het Hart van Troost rondvaren. We nodigen iedereen die een dierbare verloren is uit een bloem aan te vragen", aldus Halsema.

Nabestaanden kunnen tot en met 10 juli gratis een bloem aanvragen. Deze wordt de dag erna op de boot gelegd. De bloem kan bestemd zijn voor iemand die is overleden aan corona, maar dat hoeft niet.