Judoën mag na maanden weer: opgelucht en blij

"Ik ben blij dat we weer even hebben kunnen stoeien", zegt Arens. "Ja, ik ben opgelucht en ongelooflijk blij. We hebben plezier gemaakt met z'n allen. Dat is nu het belangrijkste."

Achterstand

Als gevolg van de coronacrisis hadden ze maandenlang thuis moeten oefenen. Een tegenstander vasthouden, cruciaal bij het judo, was voor het eerst weer eens mogelijk. Dat terwijl de internationale concurrentie soms al weer langere tijd bezig was. "We hebben ongetwijfeld wat achterstand opgelopen", weet Arens. "Dit is niet het moment ons daar zorgen om te maken. Ik denk niet dat er voor oktober/november wedstrijden zijn. We hebben nog wel even de tijd."