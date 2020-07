Naarder buurt schrikt zich rot als gemeente zorgt voor kaalslag: "Het is een slagveld"

NAARDEN - Het was maandag even flink schrikken voor bewoners van de Naarder Prins Frederik Hendriklaan: hun normaal zo groene straat was plots helemaal kaal. De gemeente bleek, zonder dat de bewoners op de hoogte waren, flink te hebben gesnoeid. "Wat overbleef leek een verlaten slagveld waarop een stevige veldslag had

plaatsgevonden", vertelt buurtbewoner Marco de Pagter.

Marco de Pagter

De entree van de straat was tot maandag groen. Er stonden grote hoge hagen, mooie nog jonge bomen en er was een groen gazon. Wat nu overblijft is 'een lelijke open wond' en een 'ware verwoesting', zo laat buurtbewoner Marco weten. Er werd onder meer groen weggehaald rond een oude garagebox. "Het groen onttrok de slecht onderhouen en oude garages nog een beetje aan het oog, maar dat is nu volledig verwoest. We kijken weer uit op vieze oude muren, verrotte dakgoten en wit-grijze verouderde garagedeuren."

De straat in betere tijden. | Foto: Marco de Pagter

De bewoners hoorden van één van de groenwerkers dat de boompjes rond de garage moesten worden weggehaald omdat kinderen vanuit de bomen op het dak zouden klimmen. Met schade en lekkages tot gevolg. De buurt doet dat af als een broodjeaapverhaal. "Navraag bij bewoners, zelfs bewoners die recht tegenover de garageboxen wonen, en zelfs eigenaar zijn van de boxen, leert dat dit volstrekte onzin is. Ze geven aan zelden of nooit kinderen te zien op het dak van het garagecomplex. En mocht dat wel het geval zijn, zo geven zij aan, dan zijn er uiteraard andere oplossingen te bedenken." Onvoorstelbare actie De Naarders laten weten dat ze boos, verdrietig en enorm teleurgesteld zijn in de gemeente Gooise Meren. "Wie wil er vanuit zijn huis uitkijken op een lelijke blinde muur met teksten als ‘lul’ erop? Het is een onvoorstelbare actie van de gemeente die met heel veel ongeloof door bewoners is ontvangen. De woede is zeer begrijpelijk dan ook enorm."

Gemeente op onderzoek De gemeente laat in een eerste reactie weten nog te kijken wat er precies aan de hand is en waarom er zo flink gesnoeid moest worden. Een woordvoerder laat weten er later op terug te komen. Ook buurtbewoners kunnen dan een reactie verwachten.

