De Peiling: Ga jij ondanks de coronacrisis toch nog vakantie vieren?

Reisadviezen van de overheid Op de website nederlandwereldwijd geeft de overheid met kleurcodes aan naar welke landen we ook tijdens de coronacrisis op vakantie zouden kunnen. Veel landen binnen de Europese Unie staan op geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Landen als Zweden, Groot-Brittannië en Turkije staan op oranje. Daar worden vakantiereizen afgeraden. Voor delen van Portugal is het reisadvies woensdagavond weer op oranje gezet rond de steden Lissabon en Porto door opleving van het coronavirus. Dit is de kaart van 1 juli:

'Asociaal en onverantwoordelijk'

Premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen vinden het 'heel erg asociaal en onverantwoordelijk als mensen nu toch op vakantie gaan naar landen als Turkije. Het oranje reisadvies betekent: ga er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. "Vakantie en familiebezoek vallen daar niet onder", zei Van Nieuwenhuizen in het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Groot risico

"Het is een groot risico en heel erg asociaal als mensen denken: ‘Ik verzin wel een reden, ik zeg dat ik voor iets anders ga, maar ik ga eigenlijk op vakantie.’ Dat is heel erg asociaal en onverantwoordelijk gedrag. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Nederlandse samenleving als je dan weer terug komt."

