Juf Ingeborg maakte gebreide kleuterpoppetjes en is nu wereldberoemd: "Ongelooflijk"

HAARLEM - Ze miste haar kleuters zo aan het begin van de coronacrisis toen scholen moesten sluiten. Juf Ingeborg van de Haarlemse Bavinckschool besloot ze te gaan breien: 23 poppetjes van tien centimeter groot. Haar schattige creaties gingen daarna de wereld over. "Ik had natuurlijk ook niet kunnen bedenken dat het zo storm zou gaan lopen."

Directeur Evert Jonker van de Bavinckschool neemt de telefoon op. "Ja, ze is nu world famous, zeggen we hier." De kleuterjuf van zijn school vertelde begin april over haar initiatief aan NH Nieuws. Ze maakte heel gedetailleerde mini-kinderen; elke kind herkende zichzelf tussen de 23 poppen. Vele uren was ze er zoet mee.

Tot nu aan toe komt haar opmerkelijke initiatief over de hele wereld terug op social media, in kranten en op televisie. In allerlei media komen haar citaten uit het verhaal terug. Op internet zijn verhaal in de meest uiteenlopende talen over 'Miss Ingeborg' terug te vinden, van Grieks tot Thais tot Duits. "Er komt ook nog een verhaal in een breiblad in Engeland. Het was op schooltelevisie in Canada en ik kreeg te horen dat het zelfs op een Australische Facebook-site stond", vertelt Ingeborg.

Geen moment had ze eraan gedacht dat ze een beroemde kleuterjuf zou worden met de poppetjes die ze breide. "Dat verwacht je natuurlijk niet. Je bent heel kneuterig aan het breien en denkt er niet aan wat de gevolgen kunnen zijn. Ik denk dat het komt doordat het iets positiefs was in tijden van alleen maar negatief nieuws over corona. Maar dat het zo storm zou lopen, dat is echt ongelooflijk."

Thuis laten zien

In de klas heeft Ingeborg veel spelletjes gedaan met haar kinderen en de succesvolle poppetjes. De kleuters die over zijn naar groep 3, kregen zichzelf mee naar huis. "Ze waren heel blij dat ze hun poppetje in handen hadden en voor het eerst thuis konden laten zien."

Nu is de coronacrisis iets geluwd, heeft Ingeborg lekker zomervakantie. Een mooi moment om met iets nieuws te komen? Of juist tijd om de breipennen te laten rusten? "Nou, ik krijg binnenkort een kleinkind dus ik ben al druk bezig om daar kleertjes voor te maken."