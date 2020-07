Juventus, Napoli en AS Roma: speelsters VV Alkmaar staat prachtig avontuur te wachten

ALKMAAR - Over een paar dagen stappen Chanté Dompig en Anna Knol samen in het vliegtuig naar Italië. De twee speelsters van eredivisionist VV Alkmaar zullen daar gaan spelen bij Empoli, uitkomend op het hoogste niveau van Italië.

"Lekker tegen Juventus, Napoli, AS Roma, die hele ervaring. Dat is het mooist", blikt Knol vooruit op de tegenstanders waar ze straks tegen zal spelen met haar nieuwe club.

Unieke kans

De twee teamgenoten zouden eigenlijk vertrekken naar een club binnen de eredivisie. Zo zou Knol naar Excelsior verkassen. Maar de kans om in het buitenland te spelen, wilden ze ondanks hun jonge leeftijd niet laten liggen. "Vroeg of laat zou ik toch in het buitenland voetballen en nu komt het uit op mijn negentiende. Dan is het maar zo", zegt de Amsterdamse Dompig.

Knol wilde niet alleen de stap naar het buitenland maken. Totdat ze hoorde dat de club ook interesse had in haar teamgenoot. "Chanté wilde er graag heen, dus toen hebben we gezegd 'gaan we dit avontuur aan?' Dat doen we!"