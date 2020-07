Ouderkerker voert stil protest tegen minima-wethouder: 'Laat gezin barsten'

Het is de auto van de chronisch zieke Ouderkerker René van der Mark, die de nijpende financiële situatie van zijn gezin onder de aandacht van het gemeentebestuur probeert te brengen. "De maat is vol", foetert hij op Facebook . "Al sinds 2017 wijs ik de gemeente op hun asociale minimabeleid voor chronisch zieken. En sinds die tijd hebben ze niks gedaan behalve debatteren en loze beloftes."

Hoewel René na de verwijdering van een goedaardige hersentumor volledig is afgekeurd en dus moet rondkomen van een uitkering, is zijn inkomen - inclusief vakantiegeld - net te hoog. In Ouder-Amstel kom je in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering als je maximaal 120 procent van het minimuminkomen te besteden hebt. "Dat is 1.260 euro, inclusief vakantiegeld", rekent Van der Mark voor als NH Nieuws hem belt. "En inclusief vakantiegeld krijg ik 1.460 euro."

Hij en zijn dochters zijn nu particulier verzekerd, maar vanwege een betalingsachterstand wordt de aanvullende polis binnenkort beëindigd en heeft hij weer een collectieve nodig. "Want niet-aanvullend verzekerd zijn is als chronisch zieke een ramp", zegt René als NH Nieuws hem belt. "En als je je achterstand hebt ingelopen, mag je er niet terug in. Eruit is eruit."

Dat er een inkomenseis wordt gesteld, begrijpt de Ouderkerker heel goed. "Maar ze kijken niet naar m'n medische kosten." Bij het verwijderen van de tumor is er iets misgegaan, waardoor hij een hersenaandoening heeft opgelopen. Voor die aandoening is hij aangewezen op een dure hormoonbehandeling, die hij grotendeels zelf moet betalen.

"Die medicijnen worden niet vergoed. Gemiddeld zou ik 1.000 euro per maand aan medische kosten kwijt zijn, en dat kan ik niet betalen. Om te bezuinigen ben ik gestopt met bepaalde medicatie."

Op basis van zijn vrij besteedbare inkomen vindt Van der Mark dat hij wel degelijk in aanmerking zou moeten komen voor een collectieve zorgverzekering. "Maar de gemeente Ouder-Amstel houdt geen rekening met je medische kosten."

'325 euro per maand tekort'

"Raadsleden zijn het met me eens", vertelt hij. Hij dacht zelfs wethouder Axel Boomgaars - met minimabeleid in zijn portefeuille - te hebben overtuigd. "Nadat ik een klacht had ingediend, hebben ze onafhankelijk deskundige naar mijn financiële situatie laten kijken. Die deskundige heeft geadviseerd om mij een collectieve zorgverzekering toe te kennen en mijn gemeentelijke belastingen kwijt te schelden, want als m'n dochter straks 18 wordt, kom ik maandelijks 325 euro tekort om van te leven."

Aanvankelijk leek de gemeente het onafhankelijke advies op te volgen, maar uiteindelijk kwam de wethouder met een ander voorstel. "Zestig euro per maand als tegemoetkoming in m'n medische kosten", zegt Van der Mark met ongeloof in zijn stem. "Dat is voor de gemeente waarschijnlijk goedkoper dan een verzekering, maar voor mij een druppel op een gloeiende plaat."

'Bijzondere situatie'

Hoewel Van der Mark stelt dat wethouder Boomgaars met zijn 'loze belofte' zijn gezin 'laat barsten', is de gemeente het daar niet mee eens. "We zien dat de situatie van deze man bijzonder is en proberen daarom tot een oplossing te komen, ook door gebruik te maken van andere regelingen."

"Alle gemeenten hanteren hun eigen systematiek voor het de bijzondere bijstand en wmo", legt de woordvoerder uit. "Sommige andere gemeente vergoeden een percentage, maar wij vergoeden een totaalpakket." De woordvoerder erkent dat Van der Marks medische kosten geen rol spelen bij de vraag of hij in aanmerking komt voor een collectieve zorgverzekering. "Maar het zou ook raar zijn als de gemeente naar je uitgaven zou kijken. Strikt genomen gaan we daar niet over."

Dat de gemeente het advies van de onafhankelijk expert niet zou opvolgen, klopt volgens de woordvoerder evenmin. "De expert heeft geoordeeld dat extra hulp nodig is, maar in plaats van het advies gaan we voor deze man op zoek naar een beter kloppende regeling, die ook proportioneler is."

Schuldhulp

Van der Mark bevestigt dat hij is uitgenodigd voor een gesprek met de afdeling schuldhulp van de gemeente. "Ze beloven dat mijn zorgverzekering intact blijft als ik dat doe." Toch hoopt hij dat zijn strijd ook in Ouder-Amstel op lange termijn gevolgen heeft. "De gemeente Den Haag hanteert een inkomenseis van 140 procent voor chronisch zieken. Dat is pas mensen tegemoetkomen."

De Ouderkerker erkent dat het 'niet zijn bedoeling is om de gemeente in haar onderbroek te zetten'. "Het is mijn strijd eerlijke rechten te verwerven voor chronisch afgekeurde zieken die nergens voor in aanmerking komen en in armoede leven." Hij benadrukt dat hij niet met zijn actie niet alleen vuist maakt tegen de gemeente - die volgens haar zorgplicht niet serieus neemt - maar ook tegen Den Haag. "Omdat ze dit hebben afgestoten naar de gemeente."