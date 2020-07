Gewonde bij schietpartij in Hoorn

HOORN - Bij een schietpartij in Hoorn is rond middernacht een gewonde gevallen. Het slachtoffer is in een been geschoten. Volgens getuigen gaat het om een man, maar dat wil de politie nog niet bevestigen.

Het geweld had plaats aan de Groef, in de wijk Kersenboogerd. In de jacht op de verdachte zette de politie een deel van de Groef en een gebied bij het station af, al is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.



De politie heeft vannacht onderzoek gedaan, onder meer naar de toedracht van de schietpartij. Later vandaag verwacht de politie meer informatie te delen.