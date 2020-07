Leerlingen IJburg College krijgen diploma in Arena: 'Eén Feyenoorder had het zwaar'

AMSTERDAM - Geen applaus voor doelpunten, maar voor diploma's in de Johan Cruyff Arena. 279 leerlingen van het IJburg College zijn geslaagd voor hun eindexamen, maar een groot feest was niet mogelijk in verband met de coronacrisis. Daarom werd het dit jaar nét even iets anders aangepakt.

200701_DiplomauitreikingArena_WEB - NH Nieuws

De tribune zit vol met leerlingen, netjes op anderhalve meter afstand. De uitreikingen gaan per klas, met twee familieleden of vrienden per leerling. Na de speeches op de tribune mogen de leerlingen binnen hun handtekening zetten. "Als je dit kunt regelen in zo'n moeilijk periode, geeft dat wel iets extra's. Dat hadden we anders niet gedaan. Dus dan kan je wel zeggen: ieder nadeel heeft z'n voordeel. Dat voel ik ook wel zo, zeker vandaag", vertelt directeur Jolanda Hogewind. Het grote nadeel is vooral de kortere speeches van mentoren en leraren. De locatie, die maakt het echter wel weer goed. Tekst gaat verder onder afbeeldingen.

Leerlingen krijgen diploma in Arena AT5

Voor de meeste leerlingen is het een droom om hier hun papiertje te krijgen, maar voor sommigen is het nét iets minder. Waar de een het 'veel leuker dan 'gewoon op school' vindt, is er ook minstens één leerling niet helemaal op zijn plek. "Ik denk dat de meeste leerlingen dit heel bijzonder vinden. Althans, één leerling zei: 'Ik ben eigenlijk voor Feyenoord, dus dit is heel zwaar voor me'", vertelt Hogewind.