Ben heeft lichaam vol tatoeages van Hoorn: "Het is bijna compleet"

HOORN - Ben Olijve is misschien wel de grootste fan van Hoorn. Hij had al wat tatoeages van de West-Friese stad op zijn lijf, maar heeft daar nu een hele gevelrij op zijn rug bij laten zetten.

"De koepelkerk, De Waag, het Westfries Museum, de Statenpoort en het VOC-pakhuis", somt de Horinees in hart en nieren zijn nieuwe tatoeages op.

Hij heeft er flink geduld voor moeten hebben. Het zetten duurde namelijk zo'n vijf uur. "Ik ben maar op een massagestoel gaan liggen, dan hield ik het tenminste nog vol", vertelt hij aan NH Radio.

Niet alleen op zijn rug heeft hij nu tatoeages van Hoorn. "Op mijn rechterarm heb ik de Hoofdtoren en op mijn onderbeen staat het wapen van Hoorn."

Genoeg

Inmiddels zit er nog steeds niet genoeg inkt in het lijf van Ben. Binnenkort wordt hij opnieuw opa en ook dat wil hij graag vereeuwigen op zijn lichaam: "Ik wil wel een handje of een voetje, en dan ben ik compleet hoor", vertelt hij lachend.

Wie de kunstwerken op het lijf van Ben in het echt wil bewonderen: dat kan! De Horinees is conciërge in het Westfries Museum en laat de plaatjes graag aan bezoekers zien.