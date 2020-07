Een Touretappe winnen is echt mogelijk volgens Cees Bol

ALKMAAR - Cees Bol kreeg woensdag goed nieuws te horen: hij mag opnieuw starten in de Tour de France. En dit jaar is hij zelfs de kopman tijdens massasprints: "heel erg gaaf."

Vorig jaar verving de Alkmaarder toenmalig ploeggenoot Tom Dumoulin op het laatste moment. Dit jaar is hij beter voorbereid. "Ik heb iets meer inhoud. De sprint is natuurlijk aan het einde van de wedstrijd. Als je de eerste 95 procent beter doorkomt, dan is je sprint ook beter. Ik denk dat ik daar de grootste stap in heb gemaakt. En de sprint zelf is ook verbeterd."

"Ik zal worden uitgespeeld in de sprint. Daar ga ik me kansen krijgen", begint Bol in gesprek met NH Sport. "Ik heb inmiddels wat stappen gezet ten op zichte van vorig jaar, dus ik kom zeker voor meer. Ik denk dat het mogelijk is om een etappe te winnen."

Champs-Élysées

In 2019 stapte de Noord-Hollander af na zestien ritten. Dit jaar wil hij Parijs halen. "De Champs-Élysées is sowieso al iets speciaals. Het is ook een mooie sprint. En je gaat nooit naar een koers om op te geven. Vorig jaar was dat een beetje zo afgesproken en dat was niet de leukste manier om de Tour te verlaten."

Het is nog onduidelijk in welke mate er publiek welkom is bij de Tour de France. "Enerzijds moeilijk voor te stellen zonder publiek, maar misschien is het nog wel moeilijker voor te stellen mét publiek", zegt Bol. "De start en finish heb je behoorlijk in de hand als organisatie. De hele route ga je niet afsluiten, dus er zullen vast mensen langs de kant staan."

Niki Terpstra

Bol heeft een goede band met Niki Terpstra en had goed nieuws over de renner die twee weken terug hard onderuit ging. "Hij is aan de betere hand. Het gaat nog steeds niet geweldig, maar een stuk beter dan hoe hij erbij lag. Ik denk dat hij dit seizoen nog wel op de fiets verschijnt. Het zou mooi zijn als hij het einde van het seizoen nog haalt. Het is een taaie, dus het zou mij niet verbazen als hij ons weet te verrassen."