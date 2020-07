Hoogtepunt: kerkhaan van Naarder Grote Kerk na restauratie weer terug

NAARDEN - De Grote Kerk van Naarden is weer compleet. Al maanden wordt het eeuwenoude gebouw gerestaureerd, vandaag werd het pronkstuk bovenop de kerk herplaatst: de goude windhaan. Een letterlijk hoogtepunt voor de kerkgemeenschap en alle Naarders.

NH Nieuws/Laura van der Molen

Het gouden beeld bestaat uit koper met een laagje bladgoud en werd de afgelopen tijd opgelapt door loodgietersbedrijf Jobse. Naast het schilderwerk moest de haan ook gesoldeerd worden, omdat er vorig jaar een onderdeel van het dak viel. De haan was sowieso in een echte staat: hij stond vastgeroest op de torenspits van de kerk. De haan is nu zo hersteld dat hij weer de windrichting kan aangeven. Obstakels Het plaatsen van het gouden pronkstuk verliep niet geheel vlekkeloos. Door de grootte van de haan en de harde wind bovenop de kerk, was het lastig om het beeld met zijn as op de pen te plaatsten. Er moest geïmproviseerd worden met extra verhoging. Maar dat lukte. Gelukkig kan de haan voorlopig blijven zitten, want naar verwachting gaat hij honderd tot tweehonderd jaar mee. Waakhaan De burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde, opende de viering met een interessante anekdote. Zo heeft de Grote Kerk normaliter een kruis en een haan op haar dak bevestigt, maar deze symbolen zijn zeer uitzonderlijk voor een protestantse kerk. "De gouden haan staat symbool voor bewaking. Als er onraad was, ging de haan kraaien", zo vertelt de burgemeester. Ook een leuk feitje: de haan staat niet alleen bovenop de kerk, maar daalt een keer per jaar ook af naar beneden. Als op Goede Vrijdag de Matthäus Passion wordt opgevoerd in de Naardense kerk, klinkt het kraaien van de haan in het stuk.

Gouden haan terug op Grote Kerk Naarden - NH Nieuws

Oud en goud De Naarder kerkhaan is een bijzondere: "Het is een historische haan, eentje uit 1661. Er zijn er niet zoveel in Nederland die deze leeftijd behalen", vertelt architect Van Vliet die de Grote Kerk onder handen neemt. De totale restauratie is nog lang niet klaar en Van Vliet hoopt op 'tonnen van het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed'. Dat geld is ook hard nodig: zo moeten er nog vier nieuwe spuwers worden geplaatst en een waterlijst. Trots Voorzitter van de Kerkenraad, Wil de Vries-Kempes, is trots op het eindresultaat: "De kerk is het middelpunt van de vesting en erbuiten", weet ze. Dankzij de samenwerking van de gemeente en Stichting Grote Kerk Naarden wordt de kerk vanaf nu goed onderhouden. "Samen zijn we trots dat het bezield erfgoed is gebleven. Daar zorgen we met elkaar voor en dat is mooi". Ellen Snoep, directrice van de stichting, sluit zich daarbij aan en kijkt glunderend naar de omhoog gehezen haan.

NH Nieuws/Laura van der Molen

Verborgen schat Als kers op de taart overhandigde Van Vliet een perkament aan de burgemeester met de tekst: 'Deze oude haan op de toren van Naarden uit 1661 is hersteld door loodgieterbedrijf Jobse te Middelburg onder leiding van architect P.D. van Vliet te Loosdrecht en herplaatst op 1 juli 2020, 13:30 uur door Stephan van Poppelen in opdracht van burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren'. Dit perkament wordt bewaard in een koker, die op zijn beurt zal worden geplaatst in de gouden bol onder de haan. Wanneer de kerk over honderd jaar weer aan restauratie toe is, vindt men deze boodschap. Een verborgen schat, bewaakt door de gouden haan.

Burgemeester en van vliet haan grote kerk NH Nieuws/Laura van der Molen

van vliet perkament grote kerk haan NH Nieuws/Laura van der Molen