Hilversum start innen belasting weer op na korte 'coronastop'

HILVERSUM - Ze hadden door het coronavirus heel even respijt, maar van vandaag moet het toch weer: Hilversummers moeten weer gemeentebelastingen betalen. Toch blijft de gemeente de komende tijd soepel omgaan met mensen die de belasting even niet kunnen ophoesten.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Hilversum de laatste tijd soepel omging met het innen van belastingen. Zo werd makkelijker omgegaan met verzoeken om betalingsregelingen en uitstel van betaling. Ook werden geen aanmaningen verstuurd en gingen er geen deurwaarders op pad.

Vanaf vandaag wordt de normale procedure weer opgestart, al gaat dat wel geleidelijk. "Uiteraard zullen er ondernemers of particulieren zijn die de aanslag niet kunnen betalen vanwege de huidige crisis. Het is zaak om in die gevallen tijdig te signaleren of er sprake is van betalingsonmacht om ervoor te zorgen", aldus de gemeente.

Betalingsherinneringen

De komende tijd worden nog steeds kosteloze betalingsherinneringen verstuurd als de belasting na de eerste termijn nog niet betaald is. Dat moet er ook voor zorgen dat de gemeente in contact kan komen met mensen die de belasting door de crisis niet kunnen betalen.

Als er na meerdere herinneringen nog steeds niet betaald wordt, worden er wel weer aanmaningen verstuurd. De deurwaarders blijven tot oktober binnen.