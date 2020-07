Onderzoek wijst uit: geen chroom-6 in slakken Harsco

VELSEN-NOORD - Een onafhankelijk bureau stelt dat er geen chroom-6 boven de detectiegrens is aangetroffen in slakkenmateriaal van Harsco Metals in Velsen-Noord. Eerder werd bekend dat de slakverwerker de zorgwekkende stof in geringe hoeveelheid zou uitstoten en liet direct nieuw onderzoek uitvoeren.

Het onderzoek is in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. Hieruit blijkt dus dat in geen van de onderzochte monsters de stof chroom-6 is aangetoffen. Volgens de Omgevingsdienst is dit voldoende bewijs dat de schadelijke stof nergens aanwezig is bij Harsco.

Eerdere bevindingen

Het rapport dat eerder in opdracht van Harsco is opgesteld om de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te bepalen, bevatte begin juni een onverwachte uitkomst. Het rapport stelde toen dat er namelijk een zeer geringe hoeveelheid Chroom 6 is aangetroffen.

"Dit is in tegenspraak met de wetenschappelijke kennis over converterslak, namelijk dat daarin alleen Chroom 3 voorkomt (dat niet tot de ZZS behoort en onschadelijk is voor de gezondheid)", zo meldt het bedrijf destijds op haar website.