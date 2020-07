Op de NDSM willen ze niet zonder de pont naar Centraal

Krijn van Santen, mede-eigenaar van Noorderlicht, ziet het tijdelijk opschorten van de pont niet zitten. "Ik zou het een buitengewoon slecht idee vinden. We zijn straks niet meer te bereiken voor toeristen, dagjesmensen en ons nachtprogramma valt in het water. Het zou zonde zijn als we zo slecht bereikbaar worden."

Wijbe Langeveld woont in de Bongerd en gebruikt de pont om naar zijn werk in Utrecht te komen. Hij benadrukt hoe belangrijk de pont is voor de verbinding met het centrum en is verbaasd over de plannen: "Er is al langer sprake van beperkte mobiliteit in Noord-West. Er moeten eigenlijk juist dingen bij en het weghalen van deze pont zorgt juist voor heel veel verbazing in de buurt."

De gemeente benadrukt dat het slechts een inventarisatie is en nog niets definitief besloten is.