De vlaggen hangen uit, want stadsdeel Amsterdam Zuidoost viert Keti Koti

AMTERDAM -Ook de keti koti viering in tijden van corona is anders dan normaal. Zonder publiek werd in het Oosterpark herdacht dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft.

De vlaggen hangen uit in het Bijlmerparktheater in stadsdeel Amsterdam Zuidoost, en de herdenking is live te volgen op de televisie. Zonder publiekelijke herdenking, is het de vraag of mensen nog wel stil staan bij deze dag. Verslaggever Shaneequa vraagt bewoners of zij weten waarom zij hen feliciteert op deze dag.