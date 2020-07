IJmuidense (67) viert zomervakantie in eigen woonplaats

IJMUIDEN - Elly van der Peet (67) is niet wars van een vliegvakantie naar de zon. Maar als astmapatiënt neemt ze in coronatijd geen enkel risico. Ze brengt de zomervakantie door in haar strandhuisje in IJmuiden, haar eigen woonplaats. "Ik kan mijn konijn thuis te eten geven."

Lezen, puzzelen, 'en een beetje netflixen'. De IJmuidense Elly is in haar strandhuis van alle gemakken voorzien. "Moet je toch eens kijken", ze wijst naar een schip in de oksel van de Zuidpier. "Dan mis je het buitenland toch niet? Ik kom hier de tijd evengoed wel door", lacht de optimist tegen NH Nieuws. In coronatijd kan ze met haar astma niet voorzichtig genoeg zijn. Ze behoort tot de risicogroep. Een covid-besmetting kan voor haar ernstige gevolgen hebben. "Dan blijf ik liever hier, in IJmuiden. Gezondheid gaat boven alles." Tekst gaat verder onder de video

Wist je dat: De helft van de leden van het NH Nieuws-panel dit jaar niet op zomervakantie gaat?

Van de vakantiegangers de helft in Nederland blijft? Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws-panel waaraan 1.300 mensen hebben deelgenomen. Lees hier verder.



Toch kon er ook voor Elly bijna een streep door het strandvertier. Binnen de kaders van de coronamaatregelen, was er namelijk lange tijd geen ruimte voor strandhuisjes. "En dat was best even billenknijpen", zo stelt de IJmuidense. "We baalden hier allemaal stevig van, maar gelukkig kunnen we hier het strandleven weer oppakken, maar wel op afstand."

Een groot voordeel van vakantie in eigen woonplaats: Elly kan dagelijks langs huis. "Mijn konijn even eten geven en de post van de mat halen. Prima toch?"