Familie van Rita Maasdamme vecht voor haar nalatenschap: "We krijgen het voor elkaar”

AMSTERDAM - Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij in toenmalige kolonieën af. Dit wordt elk jaar gevierd en herdacht tijdens Keti Koti, wat letterlijk 'verbroken ketenen' betekent. Het leven van kunstenaar Rita Maasdamme stond in teken van het vertellen van deze geschiedenis. Toen ze in 2016 plotseling overleed, liet ze 75 meter aan diorama’s, honderden creaturen én kleding achter.

Haar familie is bezig haar nalatenschap bij een museum onder te brengen. Haar zus Britha Reiziger-Maasdamme en haar nichten Bianca Maasdamme en Peggy Reiziger hebben daarom de handen ineengeslagen. "We gaan het voor elkaar krijgen. We zijn het aan onszelf en de generaties na ons verplicht", vertelt Bianca in NH Buurten.