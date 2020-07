Horeca gaat positief, maar bezorgd, de zomer in: "Grootste hindernis is 1,5 meter"

NOORDKOP - Maanden kwam er als gevolg van de coronacrisis geen euro binnen bij de restaurants en cafés, maar op 1 juni hing er een jubelstemming: de zaken mochten weer open. Nu, na een maand open te zijn geweest, maakt de horeca de balans op. "De grootste hindernis is de anderhalvemeterregel", zegt eigenaar Richard Bruggeman van Veerhuis Lands End en Stadscafé Flow in Den Helder. "Niet eerlijk en niet realistisch."

Over het algemeen is Richard Bruggeman overigens positief gestemd. "We waren heel blij dat we weer open mochten, dat we weer blije gasten mochten ontvangen en het mooie weer was uiteraard in ons voordeel. Gelukkig mogen we nu ook binnen weer 100 man hebben."

Maar hoeveel mensen er ook op het terras of binnen in een horecagelegenheid mogen komen, de anderhalvemeterregel blijft bestaan. Het is een van de grootste struikelpunten voor de horeca, vindt hij: "Dit heeft niets meer met social distance te maken. Ga naar een willekeurige supermarkt, bouwmarkt of schoonheidsspecialist en ze mogen op je kruipen. Nu de sekswerkers weer aan de slag zijn, geldt dat helemaal letterlijk. Maar bij ons moeten mensen nog steeds afstand houden. Dat is niet eerlijk en niet realistisch."