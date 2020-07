Vlaggen en petitie bij Stopera voor verhoging minimumloon

AMSTERDAM - Met speeches, een vlagvertoon en een petitie voor de burgemeester heeft de beweging 'Voor 14' vandaag actie gevoerd voor de ingang van de Stopera. Ze willen dat de gemeente zich officieel in gaat zetten voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Nu is dat nog rond de tien euro per uur voor iemand ouder dan 21 jaar.

Volgens de actiegroep voelen twee miljoen mensen niets van de economische groei, omdat ze het minimumloon verdienen, vastzitten en niet kunnen meeprofiteren van de welvaartsverbetering.

Petitie

In de petitie roept de actiegroep de gemeente Amsterdam en met name burgemeester Halsema op om zich in te zetten voor verhoging van het minimumloon. Volgens 'Voor 14' is de inkomenspositie van de groep waar het om gaat de afgelopen 40 jaar 20 procent achteruit gegaan terwijl de winsten van bedrijven sterk zijn gegroeid.



De actiegroep 'Voor 14' is opgericht door FNV bondgenoten en voert actie in ongeveer 45 steden.