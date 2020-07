Quinten is gekozen als kinderburgemeester van Haarlem

HAARLEM - Quinten de Lange, van basisschool De Molenwiek, mag zich de komende tijd kinderburgemeester van Haarlem noemen. Leden van de nieuwe kinderraad in de stad kozen hem uit tien kandidaten.

In de kinderraad zitten achttien kinderen van scholen uit Haarlem. Tien van hen wilden graag burgemeester worden. Zij presenteerden zich aan de kinderraad en vertelden waarom ze een goede kinderburgemeester zouden zijn en welke onderwerpen moeten worden opgepakt. Onderwerpen zoals racisme en discriminatie, minder zwerfafval op straat, aandacht voor ouderen en eenzaamheid.

De kinderraad, met Quinten aan het roer, komt met ideeën voor de stad. Op 26 augustus is de installatie van de raad en Quinten krijgt dan een kinderambtsketen. Op 16 september 2020 is de eerste vergadering van de kinderraad en de kinderburgemeester. Zij komen daarna één keer per drie weken bij elkaar. Op 17 februari 2021 vergadert deze kinderraad voor het laatst. Daarna begint de werving van een nieuwe kinderraad en -burgemeester.