Verdachte aangehouden na urenlange brand in parkeergarage Alkmaar

ALKMAAR - De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de grote brand die vanmorgen woedde in de Singelgarage in Alkmaar.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de brand en laat weten dat er in de omgeving van de garage een verdachte is aangehouden. "Deze verdachte mag bij ons op het bureau komen vertellen wat hij daar deed. We onderzoeken of hij iets met de brand te maken heeft en welke rol de verdachte überhaupt heeft gespeeld."

Belangrijke getuige

Verder is de politie op zoek naar een belangrijke getuige, die rond 6.15 uur met zijn auto de parkeergarage uitreed. Zo'n tien minuten later werd de brand voor het eerst gemeld. "We willen weten wat hij heeft gezien, of hem iets is opgevallen of bijgebleven."

Er kan momenteel nog geen onderzoek worden gedaan in de garage zelf, omdat de brandweer daar nog aan het nablussen is. Het is nog onduidelijk hoe veel auto's er verloren zijn gegaan, maar de autobezitters hebben niet al te veel hoop: "Ik heb gehoord dat de tweede verdieping helemaal weg is."