De Peiling: Fietshelm verplichten op de elektrische fiets?

Om het aantal fietsdoden en zwaargewonden terug te brengen, moet de fietshelm voor alle elektrische fietsers verplicht worden. Dat staat in een adviesrapport aan de regering. De Fietsersbond denkt dat veel mensen de fiets laten staan als de helm verplicht wordt en is tegen. Wat vind jij?

45 doden Een opvallende advies in het rapport is om de fietshelm verplicht te stellen voor alle elektrische fietsen. Dat zou volgens de onderzoekers jaarlijks 45 doden en 1400 zwaargewonden schelen. Ook wordt geadviseerd om de fietshelm voor kinderen tot 12 jaar te verplichten.

Studie Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgevinging schreven in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar een studie naar de effecten van politieke maatregelen op fietsen, autorijden, openbaar vervoer, milieu en verkeersveiligheid.

Onveilig "Het grootste gevaar is dat fietsen door die helmplicht onveilig gaat lijken', zegt Jasper Kamminga van de Fietsersbond. "Ook daardoor gaan er minder mensen fietsen. Dat terwijl het fietsen Nederland juist zoveel brengt, niet alleen gezondheid, maar ook op het gebied van bereikbaarheid. Stel je eens voor hoe vol de wegen zouden staan als al die fietsers met de auto zouden gaan."

Fietsersbond De Fietsersbond is geen voorstander van een helmplicht. De bond denkt dat er door een helmplicht minder mensen gaan fietsen. De schade voor de volksgezondheid door minder beweging is volgens de Fietsersbond groter dan de baten van een fietshelm.

Wat vind jij?

De fietshelm is nu alleen verplicht voor de allersnelste elektrische fietsen. Vind jij het een goed idee om zo'n helm voor alle e-bikes verplicht te stellen? Zou je er minder door gaan fietsen of niet? We horen het graag van je.