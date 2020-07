Enorm 'foodcourt' in Zwaag opent deuren

ZWAAG - De snackliefhebbende Westfries heeft de bouw de afgelopen maanden likkebaardend kunnen volgen en vandaag is het geopend: het nieuwe 'Multi Traffic Point' aan de Westfrisiaweg. Met een tankstation en in totaal zes foodketens, wordt het terrein één van de grootste foodcourts van Nederland.

Vijftien maanden nadat de eerste paal de grond in is geslagen, openen vandaag de eerste ondernemers op het zogeheten 'Multi Traffic Point'. Eerst het Avia Tankstation, Subway en Spare Rib Express, en in de loop van de tijd komen daar nog FEBO, Mac Donalds en restaurant De Beren bij.

"Het is nog niet helemaal af, maar vandaag openen de eerste exploitanten", vertelt Marees. "We hopen een locatie voor de omwonenden en de regio te zijn om wat te eten en te tanken. Daar komt restaurant De Beren ook nog bij, want een restaurant op dit industrieterrein, dat is er nog niet."

Er zijn in totaal zes eilanden en twee speciale truck lanes. Er liggen plannen klaar om er volgend jaar ook een wasstraat te openen. Ook komt er in de toekomst nog een snellaadstation voor elektrische auto's.

Kritiek

Met de komst van een Mac Donalds, KFC, FEBO, Subway en Spareribs Express is er nogal wat kritiek geweest op de menukaart; was er geen gezonde tegenhanger te vinden? "We hebben wel gekeken naar andere partijen om zich hier te vestigen, maar er was te weinig interesse", verklaart Marees.