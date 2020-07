Museum Singer Laren heeft ellendige tijd achter de rug, maar is weer 'vol goede moed' open

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm laat ons zien waar het Van Gogh-schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 hing in het museum. Zodra je de zaal binnenkomt, loop je er nagenoeg direct tegenaan.

Na overleg heeft het museum besloten om de muur niet leeg te laten of iets anders op te hangen, maar een reproductie op te hangen. "Dit is de plek waar die hing en we vinden dat dat ook zichtbaar moet blijven. We hebben het niet onder het tapijt willen schoffelen, omdat het een belangrijk onderdeel is van de tentoonstelling en het zou geen recht doen aan het schilderij om het gewoon te negeren en net doen of het hier niet gehangen heeft en er iets anders op te hangen", vertelt de museumdirecteur.

Zo blijft het geroofde kunstwerk onderdeel van de tentoonstelling Spiegel van de Ziel waarin schilderijen hangen van kunstenaars die zochten naar de rust en verstilling in een moeilijke tijd. "Van Gogh was best een getergde man die het moeilijk had. Hij leefde lange tijd bij zijn ouders in Nuenen en daar trok hij zich af en toe terug in de pastorietuin en die rust van die prachtige tuin schilderde hij ook. Dus in die zin past hij in deze expositie."