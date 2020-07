Domper voor Blaricummers: feestweek afgelast vanwege coronavirus

De knoop om de Blaricumse kermisweek niet door te laten gaan werd al eerder doorgehakt, maar nadat er versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd, was er de hoop dat het feest toch door kon gaan. Dat blijkt nu niet zo te zijn. "Het is voor ons als organisatie ondoenlijk om aan alle maatregelen te voldoen", zegt Mona Deuning van de organisatie.

Anderhalve meter en niet meezingen

De Blaricumse oranjevereniging stelt dat er ondanks de versoepelingen nog veel maatregelen gelden die het moeilijk maken om de feestweek te houden zoals Blaricummers gewend zijn. Als de kermis wel door zou gaan, zou overal anderhalve meter afstand gehouden moeten worden, mogen er geen omhelzingen zijn en mag er niet worden meegezongen worden in de kroeg. Dat wil de organisatie niet.

Ook een feestweek met een kleinere opzet ziet de oranjevereniging niet zitten. "Dat zou betekenen dat we ook veel Blaricummers teleur moeten stellen. Dat willen we niet. De kermisweek is er voor iedereen. We richten ons liever op volgend jaar."