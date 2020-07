Vroege vogels staan te popelen om te sporten: "De coronakilo's moeten er weer af"

ALKMAAR - De sportscholen mogen vanaf vandaag weer volledig open. En dat laten de fanatieke sporters bij Dynamic Fit in Alkmaar zich geen twee keer zeggen. Om 7.00 uur stonden ze al voor de deur om zich weer in het zweet te werken.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk maar ook weer heel vertrouwd", vertelt sportschooleigenaar Mo Oaziz. "We hebben ook veel buiten gesport en dat is hartstikke leuk, maar binnen heb je toch alle apparaten tot je beschikking dus we zijn heel blij dat we weer naar binnen mogen."

Coronakilo's

Hoewel het erg vroeg is om je al in het zweet te werken, staan de meeste sporters te popelen om weer aan de gang te gaan. "Er is wel een kilo of zes bijgekomen in de coronatijd", vertelt een van hen. "Dat moet er allemaal weer af. Het gaat wel zeer doen maar het komt uiteindelijk wel weer goed."

Om te zorgen dat er niet teveel mensen in de sportschool aanwezig zijn, moeten mensen van tevoren reserveren. Ook wordt er bij binnenkomst een controlegesprek gehouden en geldt er eenrichtingsverkeer. "We helpen mensen eraan te herinneren dat ze op afstand moeten blijven", vertelt Oaziz. "Mensen zien elkaar weer na lange tijd dus het is even een reminder. Maar tot nu toe gaat het erg goed."

Gemis

"Het gaat weer heel lekker", vertelt een sporter op leeftijd. "Ik ben alleen bang dat ik morgen spierpijn heb. Maar goed dat gaat vanzelf over. Ik heb het ontzettend gemist want ik sport mijn hele leven al. Als dat opeens wegvalt dan is dat een gemis. Ik ben weer gelukkig."