Werkzaamheden Kerkplein in Hoorn bijna klaar: kinderen Montessorischool zetten fontein aan

In december 2017 werd er met een werkgroep van ondernemers en bewoners al gesproken over de plannen van de herinrichting van het Kerkplein. Na een proefinrichting met minder parkeerplekken, kwam er toch veel kritiek op de nieuwe opstelling. Maar in februari dit jaar werd dan eindelijk symbolisch de eerste steen gelegd.

De verhoogde stoep is verdwenen en het plein is opnieuw aangekleed met Portugese keien, plantenbakken en bankjes om op te zitten. Voetgangers krijgen voorrang en ander verkeer is 'te gast'. De werkgroep en insprekers hadden een wens voor een waterelement op het plein en die is er gekomen in een unieke vorm.

Knipoog naar verleden

Tijdens de herinrichting zijn namelijk de funderingen van de kerken - die eerder op het plein stonden - weer tevoorschijn gekomen. De contouren van deze drie kerken zijn te zien in de fontein. Het water staat symbool voor het bluswater en laat de kerken herleven die sinds de veertiende eeuw zijn afgebrand. Dat die historie tot leven komt, wordt Jaap van der Hout als voorzitter van Oud Hoorn blij van: "Als je oudere foto’s gaat kijken bij het archief, lijkt het net weer het voormalige plein. Het is modern, met een knipoog naar het verleden."

Door waterstralen en belichting is de vorm van iedere kerk te zien. Voor de fontein liggen drie tegels waar je op kunt staan om een van de kerken 'aan' te zetten. Al het water dat in de fontein omhoog komt, wordt steeds weer opnieuw gebruikt en de verlichting bestaat uit ledlampen: een duurzame fontein dus.