De zoektocht naar een woning: arbeidsmigranten tussen wal en schip

WEST-FRIESLAND - Arbeidsmigranten die hier korte tijd verblijven raken in de knel bij het vinden van een woning. Er is een tekort aan geschikte woonruimtes en daar plukken de seizoensarbeiders en buurtbewoners de wrange vruchten van. Vanmiddag presenteert de Wesfriese Bedrijvengroep daarom een plan dat daarvoor een oplossing moet bieden.

De schattingen zijn dat er in Noord-Holland een tekort van 15.000 tot 20.000 huisvestingsplaatsen is. Dat betekent dat minimaal 17 procent van de arbeidsmigranten in Noord-Holland daar niet aan een woning kan komen.

Naar schatting zijn er zo'n 90.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie werkzaam in Noord-Holland, zo laat Expertisecentrum Flexwerk uit Heerhugowaard weten. De Westfriese Bedrijvengroep schat dat er van hen zo'n 10.000 tot 15.000 verblijven in West-Friesland.

Enkele plekken waar het wel goed gaat, zijn volgens Flexwonen de logiesgebouwen met 360 plekken in Middenmeer en een gebouw met 160 woonplekken in Spanbroek van uitzendbureau NL-Jobs. "Toch woont een groot deel op plekken die niet geschikt voor hen zijn", vertelt Robert Vinkenborg, fractievoorzitter van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

Eerder zette hij daarom de lokale problemen met zijn partij in Hoorn op de kaart. “Huizen in woonwijken worden vaak zonder vergunning opgekocht door huisjesmelkers. Daar worden tijdelijke arbeidskrachten geplaatst en vervolgens uitgebuit. Mensen wonen vaak met grote groepen bij elkaar in een kleine ruimte, met weinig hygiëne. Daarnaast dwingen huisbazen hen bijvoorbeeld om een matras te kopen voor 250 euro per maand. We hebben ze hard nodig in de regio. Toch behandelen we hen als tweederangsburgers."

Wat dit beleid betreft loopt Hoorn flink achter in vergelijking met andere plaatsen in Nederland, vindt Vinkenborg. Hij basseert zich hierbij op een lopend onderzoek in de gemeente. "In Hoorn zijn veertig woningen voor arbeidsmigranten met een vergunning. Daar is dus plek voor zo'n 160 mensen." De gemeente bevestigt deze cijfers. "Maar er zijn er veel meer en die wonen allemaal illegaal", stelt Vinkenborg.

Lees verder onder de video.