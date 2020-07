Ondergrondse speurtocht door middeleeuws Haarlem

HAARLEM - De Haarlemse binnenstad bevat een schat aan eeuwenoude verhalen. Voor sommige van die verhalen moet je letterlijk de diepte in. Een speurtocht door ondergronds Haarlem onthult wat al heel lang verborgen is. Stadsgids Marius Bruijn neemt je mee in het derde deel van de serie ‘Historische speurtochten door Haarlem’.