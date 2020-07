Grote brand in ondergrondse parkeergarage Alkmaar, hitte en rook bemoeilijken blussen

ALKMAAR - In de ondergrondse parkeergarage Singelgarage aan het Ritsevoort in Alkmaar woedt momenteel een grote brand. Meerdere auto's staan in brand op de tweede verdieping. De hitte en zwarte rook maken de blusoperatie een moeilijke klus.

De brand ontstond even voor 6.30 uur op de etage -2 en ontwikkelde zich al snel naar een grote brand. Omdat er meerdere auto's in de grote garage staan, slaat het vuur makkelijk over. In totaal staan er zo'n 150 voertuigen in het gebouw.

Ontploffingen

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat er 'veel' in brand staat. "We horen ook met enige regelmaat ontploffingen, dat zijn autobanden die klappen van de hitte." Er wordt nu geprobeerd de brand niet te laten overslaan naar de verdiepingen boven de brandplek, maar de hitte en de zwarte rook bemoeilijken de blusoperatie. Daarom wordt er een speciale blusrobot ingezet.

Er is een NL-Alert uitgestuurd naar omwonenden. Als zij last hebben van de rook, moeten zij ramen en deuren sluiten. De garage heeft meerdere uitgangen: momenteel komt er vooral rook uit de uitgang aan het Ritsevoort. Daar is een sterke lucht te ruiken van verbrand materiaal.

NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder sprak met een man wiens auto in de garage staat. "Mijn auto staat op de verdieping van de brand, ik heb 'm al afgeschreven. Zelfs als 'ie niet is geraakt door het vuur, dan heeft de rook 'm wel kapot gemaakt."