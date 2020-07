Grote brand in ondergrondse parkeergarage Alkmaar

ALKMAAR - In de ondergrondse parkeergarage Singelgarage aan het Ritsevoort in Alkmaar woedt momenteel een grote brand.

De brand ontstond even voor 6.30 uur en ontwikkelde zich al snel naar een grote brand.

Het is nog onduidelijk wat er precies in brand staat, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat de brand op de etage -2 is ontstaan.

Als omwonenden last hebben van de rook, moeten zij ramen en deuren sluiten. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.