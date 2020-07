AZ verlengt contract van 'energieke' Fredrik Midtsjø: "Past bij manier van spelen"

ALKMAAR - Mooi nieuws voor AZ en Fredrik Midtsjø. De Alkmaarse club heeft het contract van de Noorse sterkhouder met één seizoen verlengd. De nieuwe verbintenis loopt nu door tot de zomer van 2023. "Ik ben hier op de juiste plek en we spelen goed voetbal."

In een nagenoeg lege perszaal tekende Fredrik Midtsjø onder toeziend oog van Max Huiberts een nieuw contract. De directeur voetbalzaken was uiteraard ook zeer content met het langer vastleggen van de 26-jarige middenvelder. "Hij geeft veel energie aan ons team, altijd in de hoge versnelling en dat past goed bij onze manier van spelen."

Midtsjø kwam in de zomer van 2017 van Rosenborg BK naar Alkmaar. Niet veel later veroverde hij al een basisplek op het middenveld. "Toen ik hier kwam wist ik niet wat ik kon verwachten van de eredivisie. Nu heb ik veel meer zelfvertrouwen en weet wat ik kan toevoegen."

In totaal speelde de Noor 85 competitiewedstrijden voor de Alkmaarders waarin hij driemaal doel trof.

Bekijk de video voor de gesprekken met Midtsjø en Huiberts na de ondertekening.