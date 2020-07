Gemeente Zaanstad gaat proefdraaien met Wilhelminasluis

De sluis wordt enkel voor de beroepsvaart getest. De gemeente schrijft dat zich in de proefperiode nog storingen kunnen voordoen, waardoor schepen soms langer moeten wachten. Het is volgens de gemeente aan de schippers of ze het risico willen lopen langer te moeten wachten, of dat ze gebruikmaken van de omvaarroutes.

De sluis wordt op verschillende momenten op de dag getest: van 06.00 uur tot 07.00 uur, 11.00 uur tot 14.30 uur en in de avond van 18.30 uur tot 22.00 uur. In het weekend zal de sluis op andere tijden getest worden. Die tijden zijn nog niet bekend.

De bediening van de Wilhelminasluis is door de gemeente stopgezet op vrijdag 19 juni omdat de sluis te maken kreeg met een aantal storingen. Burgbedieners konden het sluiscomplex ook niet meer goed zien. Dat was niet veilig aangezien de recreatievaart toenam. Om dit te verbeteren zijn er onder andere twee camera's geplaatst.

De proefperiode heeft nog geen einddatum. Het gaat net zo lang duren tot de Provincie en de gemeente het veilig genoeg vinden om de sluis weer permanent in gebruik te nemen.

Beatrixbrug

De vernieuwingen van de bruggen en sluizen in de gemeente Zaanstad gaan nog niet voortvarend. Twee dagen geleden bleek dat opening van de Beatrixbrug is uitgesteld omdat de brug met dezelfde problemen kampt als de nieuwe Wilhelminabrug: het verhoogde fietspad is onveilig waardoor er meerdere ongelukken waren gebeurd op de Wilhelminabrug.