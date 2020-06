Monique Bonsen-Lemmers nieuwe burgemeester van Koggenland

KOGGENLAND - Monique Bonsen-Lemmers (54) is de nieuwe burgemeester van Koggenland. Dat is vandaag besloten tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De raad gaat Bonsen-Lemmers via de commissais van de Koning aanbevelen bij de minister als nieuwe burgemeester.

Monique Bonsen-Lemmers is nu nog advocaat arbeidsrecht, registermediator en partner in een advocatenkantoor in Haarlem. Ze is ook voorzitter van de Raad van Toezicht SEIN en regiovoorzitter van D66 in Zuid-Holland. Voor deze nieuwe baan zal ze zo snel mogelijk verhuizen van Hillegom naar de gemeente Koggenland.

Bonsen heeft zich de afgelopen jaren al voorbereid op een functie als burgemeester. Zo deed ze stages, opleidingen en trainingen. Nu gaat ze die kennis in de praktijk brengen in Koggenland. Ze legt uit waarom juist deze gemeente haar zo aanspreekt: “Vanwege het levendige dorpsleven midden in de groene omgeving én de ambitie om bestuurlijk innovatief te zijn en te zoeken naar nieuwe wegen om inwoners bij het bestuur te betrekken.”

De planning is dat Monique Bonsen-Lemmers op 23 september 2020 in een bijzondere raadsvergadering wordt geinstalleerd als burgemeester van Koggenland. De waarnemend burgemeester Jan Franx blijft tot 23 september de burgemeesterstaken voor Koggenland uitvoeren.