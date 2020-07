Muiderslot haalt alles uit de kast voor 'rare' zomer: "Je kunt hier zelfs kamperen"

MUIDEN - Veel culturele instellingen zijn hard getroffen tijdens de coronacrisis, zo ook het Muiderslot. "De bezoekersaantallen zijn nog lang niet wat ze vroeger waren", vertelt directeur van het Muiderslot Annemarie den Dekker. De organisatie zit echter niet stil, want deze zomer zou veel goedgemaakt kunnen worden.

NH Nieuws

Dus komt het museum met allerlei nieuwe ideeën. Zo kun je deze zomer bijvoorbeeld kamperen rond het Middeleeuws kasteel. "Er staan twaalf tenten deze zomer, waardoor je kan kamperen in de pruimenboomgaard." Iets wat voorheen nooit kon, maar deze tijden vragen volgens Den Dekker om creativiteit. "Het is natuurlijk een rare zomer, veel Nederlanders blijven thuis." Daar probeert het museum dan ook op in te spelen.

Quote "We zitten op 35 procent van wat we normaal ontvangen" Annemarie den dekker - muiderslot

De klap van de lockdown en het wegblijven van buitenlandse toeristen, is namelijk nog altijd te voelen. "Als je het vergelijkt met de afgelopen jaren, zitten we nu op 35 procent van wat we normaal ontvangen." Het feit dat veel Nederlanders in eigen land zullen verblijven, biedt hoop op een betere zomer. "We hebben echt gedacht: wat kunnen we doen voor mensen in de buurt." Bekijk hieronder hoe kamperen rond het Muiderslot eruit komt te zien. Tekst loopt door onder video

Muiderslot haalt alles uit de kast voor zomer - NH Nieuws

Ondanks de mindere cijfers van dit moment, heeft Den Dekker zin in de aankomende vakantie. "Ik kijk erg uit naar het kamperen, maar ook naar het pop-up-restaurant dat we in augustus openen." Daarmee benoemt ze nog maar een fractie van alle 'uitstapjes' die het museum deze zomer maakt. "Het is een crisis, maar er zijn ook heel veel kansen. Het geeft de mogelijkheid om dingen te ontdekken, die je anders niet zou doen als museum."