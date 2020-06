Vriendinnen Vanessa en Yvonne proberen pasgekocht paard te redden: "Ze heeft veel pijn"

OOSTZAAN - Vanessa en Yvonne zagen op Marktplaats een advertentie staan: 'Shetlander te koop voor slachtprijs of te ruilen voor schaap', en niet veel later staan de vrouwen op het weiland en breekt hun hart. Het been van de shetlander ziet er slecht uit en deze moet waarschijnlijk geamputeerd worden. Hier zit een behoorlijk prijskaartje aan en de dierenliefhebbers zetten daarom een crowdfundingsactie op.

In eerste instantie lijkt het te mooi om waar te zijn. Yvonne belt de verkopende partij op, of het beestje gezond is. De verkoper geeft aan dat er wat is met het hoefje, maar niks ernstigs en daarom besluiten de vrouwen te gaan kijken. Daar aangekomen breekt hun hart. Het gaat helemaal niet goed met shetlander Lovely.

Redders in nood

Ze hebben er wel een nachtje over geslapen, maar ze wilde shetlander Lovely echt redden. Het beestje heeft heel veel pijn en daarom is de amputatie de enige oplossing. Als er niks gedaan wordt: "Dan moet ze ingeslapen worden", zegt Yvonne. De dierenarts heeft de operatie goedkoper aangeboden, door de overnachting gratis aan te bieden. Hierdoor moeten de dierenliefhebbers nog 3000 euro zelf betalen.

Het streefbedrag is in zicht

Met al meer dan 145 donaties vinden Vanessa en Yvonne de reacties hartverwarmend. Elke donatie maakt ze blij en ze houden, in de tijd dan NH Nieuws aanwezig is, bij hoeveel er binnen komt. Als er meer geld wordt gedoneerd, zullen ze het geld geven aan een goed doel, zodat meerdere paarden gered kunnen worden.