Diploma in de pocket! RSG'ers zeggen school voldaan vaarwel na gekke examentijd

ENKHUIZEN - Het is nu echt over en uit voor de vmbo-leerlingen van de RSG in Enkhuizen. Vandaag zetten 126 leerlingen hun handtekening onder dat felbegeerde papiertje, want ze zijn geslaagd.

"Welkom op deze extreem bijzondere diploma-uitreiking", opent mentor Ruth van de Nes haar speech. Voor haar zitten tien leerlingen die ieder twee mensen mochten meenemen. Evengoed een volle zaal, alleen is dat dit keer niet de sporthal waar de RSG normaal gesproken de diploma-uitreiking houdt. In plaats daarvan zitten ze in lokaal 1.04. Een stuk kleiner, maar door een livestream met de webcam kan de hele wereld zien wat daar gebeurt.

De 126 geslaagden van het vmbo zetten vandaag een handtekening onder hun diploma. Gisteren ging het atheneum ze voor en de havo-leerlingen doen morgen hun laatste ronde door de school.

Ze hebben in de examenperiode veel contact met elkaar gehad via de app en social media. Het was de manier om er samen toch wat van te maken. Voor de rest was het vooral een gek jaar om je examens te doen, zo vertellen de leerlingen. "Het was best wel raar", aldus Teun Fit. "Ik heb niet thuis les gehad, maar wel één toets thuis. Voor de rest alles op school, maar wel op afstand."

Onwerkelijk gevoel

Zo'n abrupt einde aan het schooljaar is dan ook een beetje onwerkelijk. "Ik vind het wel leuk, maar ik heb niet echt het gevoel alsof ik geslaagd ben nu, omdat ik al die dingen niet heb gehad", vertelt Noa voorafgaand aan de diploma-uitreiking. Zo kon het gala waar ze naar uitkeek bijvoorbeeld niet doorgaan. "Ik had ook een hele mooie jurk en die kan ik nu niet gebruiken."

Haar mentor, Ruth van de Nes, maakt het gevoel van geslaagd zijn goed. Mevrouw van de Nes is zichtbaar geëmotioneerd als ze vanmiddag voor de klas staat. "Ik mis jullie nu al en door de manier van afscheid nemen voelt het niet als normaal. Maar ja, dat is het ook niet. Dus heel veel succes lieverds, hou me op de hoogte - als je dat wilt - want ik wil gewoon weten hoe het met jullie gaat."