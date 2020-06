Kermis Volendam afgelast: "Zware opgave voor horeca om hier doorheen te komen"

VOLENDAM - "Het is heel erg jammer dat de Volendammer kermis niet doorgaat, maar ik heb zeker begrip voor dit besluit", zegt Jan Zwarthoed, de voorzitter van de Koninklijke horeca Edam-Volendam. Vanmiddag maakte het college na overleg met de Veiligheidsregio bekend dat de kermis definitief niet doorgaat begin september. De kermis in Edam die een week eerder stond gepland, was al afgelast. Voor de horeca is het een zware klap.

"Je moet er toch niet aan denken dat de kermis wel doorgaat en dat we een week later de boel op slot moeten doen omdat het virus terugkomt", vertelt Zwarthoed aan NH Radio.

Dat de vierdaagse kermis niet doorgaat, betekent een flinke aderlating voor de horecaondernemers op en aan de Dijk. "Die financiële klap is natuurlijk gigantisch. Ook omdat we al een kwartaal dicht hebben gezeten", vertelt de horecavoorzitter en tevens eigenaar van hotel Old Dutch en restaurant Le Pompadour. "Er zijn natuurlijk een hoop cafés, restaurant en hotels die de kermis nodig hebben om de winter door te komen."

Toch denkt Zwarthoed dat er geen horecazaken zullen omvallen: "Het is alle zeilen bij de mast en proberen te maken wat er te maken valt. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, dan denk ik dat we er wel doorheen komen. Het is best wel te doen met de versoepeling die er morgen komt. Dan kunnen we best wel omzet maken, maar natuurlijk niet de omzet die we gewend zijn en je moet de kosten laag houden. Het zal een zware opgave worden voor iedereen om hier doorheen te komen."

Positieve reacties

Het aftellen voor de kermis volgend jaar is al begonnen en dat is over 429 nachtjes, schrijft iemand op Facebook: "Zo om gek." Ook op het bericht van de gemeente Edam-Volendam over het niet doorgaan van de kermis wordt positief gereageerd: