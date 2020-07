Museum De Turfschuur in Kolhorn weer open na opfrisbeurt en gedwongen corona-sluiting

KOLHORN - Vanaf morgenmiddag kunnen de eerste bezoekers kennismaken met het vernieuwde museum De Turfschuur in Kolhorn. De collectie over het voormalige Zuiderzeedorp is verfrist en er is meer ruimte gekomen. Vanaf nu kan het bezoek online worden gereserveerd.

"We hebben er allemaal hard aan gewerkt. Alle vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen", zegt Chris Dijkshoorn van het museum. "Toen we in april hoorden dat we vanwege de coronacrisis niet open mochten, was dat wel een domper. Maar we hebben de moed bij elkaar geraapt en gezegd: we moeten er klaar voor zijn. En dat zijn we."

De opfrisbeurt was wel nodig. Het museum stond een beetje stil. "Er was al jaren niks meer veranderd", zegt Dijkshoorn. "Soms kwamen er maar twee mensen op een hele dag en dan zaten de suppoosten hier maar. Ik hoop dat we daar nu verandering in brengen. Ik denk dat we op de goede weg zijn."

Historie

De basis blijft de historie van het voormalige vissersdorp aan de Zuiderzee. "Hier kun je bijvoorbeeld alles vinden over de meekrapteelt. Toen in 1844 het gebied hier werd ingepolderd, was de ansjovisvisserij voorbij en moest er wat anders komen. Vanuit Zeeland kwam toen de meekrap. Van de plant kan je de wortels drogen, vermalen en er uiteindelijk rode kleurstof van maken", legt suppoost Harry van Woerkom uit.

"Naast de vaste expositie hebben we ook wisseltentoonstelingen. Deze keer hebben we het over de Tweede Wereldoorlog in en rond Kolhorn. Ik heb daar zelf veel tijd in gestoken", vertelt Dijkshoorn. "Ik hoop dat mensen daar veel in herkennen maar ook dat ze zelf met verhalen komen over Kolhorn die wij nog niet kennen."

Het museum is vanaf morgenmiddag te bezoeken. Natuurlijk gelden ook in het museum de coronaregels. Dijkshoorn: "Mensen kunnen reserveren via de telefoon, via mail of direct op onze website. Daar staat alle informatie."