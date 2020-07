De sauna, het theater en de ijsbaan: we mogen weer!

WEST-FRIESLAND - Vandaag worden weer een aantal coronaregels versoepelt: zowel binnen als buiten mogen onder bepaalde voorwaarden grote groepen samenkomen. En dat betekent ook dat de Westfriezen weer welkom zijn in het theater, in de sauna en op de ijsbaan. Daar wordt naar uitgekeken, maar de ondernemers verwachten ook dat bezoekers het best nog even spannend vinden.

Park Schouwburg opent vandaag de deuren en dat betekent dat het net even anders gaat dan anders. Voor directeur Roel Vente voelt het dan ook een beetje als een generale repetitie. "Het wordt vooral gewoon doen en gaandeweg proberen wat wel en niet werkt. Bijvoorbeeld bij een optreden van brandweerman Sam; die kinderen moeten steeds plassen. Moet dan de hele rij opstaan of kunnen ze langs elkaar heen bewegen? Bij de derde voorstelling zijn we er vast uit", vertelt hij optimistisch.

Er zijn geen pauzes meer bij de voorstellingen, geen gezellig drankje voor- of achteraf en waar in de grote zaal normaal gesproken ruim negenhonderd man plaats kan nemen, is dat nu maximaal tweehonderdvijftig.

Maar net als een generale repetitie is zo'n opening best weer even spannend, vertelt Vente. "Ik wil het gewoon graag goed doen. Ik hoop dat iedereen een fijn gevoel heeft bij het theaterbezoek, al gaat dat toch even anders."

Deze week viert sauna de Bongerd in Oostwoud hun veertigjarig bestaan. Dat hij weer open mag geeft saunaeigenaar de eigenaar een gevoel van rechtvaardigheid. "Eindelijk. We hadden toch het gevoel dat we een beetje vergeten werden. Wij weten in de branche hoe hygiënisch er gewerkt wordt. In de sauna overleeft geen ziekte en tegen zo'n virus geldt: hoe heter hoe beter." Maar dat laat Kruithof nu achter zich. Hij wil vooruit kijken.

Na de opfrisbeurt is de sauna weer klaar voor de gasten, maar Kruithof verwacht nog geen stormloop. "Het duurt even voor iedereen weer in zijn oude ritme zit en in het begin zullen mensen misschien nog wat voorzichtig zijn. We tasten het eerst een maandje af hoe het loopt."

Tijdens de sluiting storrte Cor en zijn vrouw Jolanda zich op een andere markt: we zijn een terras begonnen en we bieden camperplaaten aan, dat liep best wel aardig. De afgelopen tijd heeft het stel daarnaast hard gewerkt aan een renovatie; de sauna kreeg tweeënzestig zonnepanelen en wordt aangesloten op vier warmtepompen. Ook binnen is alles aangepakt: "Het lijkt wel een nieuwe sauna. Ik kan niet wachten op de oh's en ah's als de mensen binnenkomen", popelt de eigenaar.

Vandaag is een drukke dag voor Jakko Jan Leeuwangh, hij is namelijk locatiemanager van vier onderdelen van Optisport en hij gaat ze vandaag allemaal langs. "In de ochtend hebben we de heropening van buitenzwembad De Wijzend in Zwaag, daarna ga ik naar de ijsbaan De Westfries in Hoorn en daarna door naar Medemblik om bij onze sportschool Healthclub te kijken en naar MC de Muiter. Je wilt toch overal even bij zijn."

"Het is heel gaaf om weer open te mogen, hier kijken we al lang naar uit en het is fijn dat veel dingen weer mogen", vertelt Leeuwangh. Toch merkt hij dat bezoekers nog bezorgd zijn. "De mensen die heel graag willen, die komen toch wel, maar de mensen die nog voorzichtig zijn die hopen we ook een veilig gevoel te kunnen geven. Daar doen we alles aan, maar daar ligt wel mijn zorg nog."

Schaatsen in de zomer

Buitenzwembad de Wijzend is een buitensportlocatie en had mogelijk eerder al open gemogen, maar recreatief gebruik is pas vanaf 1 juli toegestaan en daarom werd gekozen voor een latere opening. Ijsbaan De Westfries is normaal gesproken vanaf juni gesloten voor een zomerstop, maar zij hebben besloten toch open te gaan in de zomer.

Al is dat voorlopig alleen voor groepen die het ijs reserveren als club of vereniging, maar Jakko Jan Leeuwangh hoopt op een uitzondering. "Het lijkt ons leuk om te kijken of we in de zomervakantie het ijs ook een paar keer open kunnen stellen voor de recreanten." Alleen de kleine baan is dan geopend.