AZ en Henri Weigelt per direct uit elkaar

Een succesverhaal werd het niet voor Weigelt in Alkmaar. De Duitser kwam in zijn eerste seizoen nog tot 23 duels in de eerste divisie (een doelpunt) voor Jong AZ, maar in zijn tweede jaar kwam hij nog maar tot vijf duels voor de ploeg van toenmalig trainers Koen Stam en Michel Vonk. De Duitser speelde 22 minuten in het eerste elftal van de Alkmaarders. Hij mocht in september 2018 invallen tijdens het met 0-6 gewonnen bekerduel bij Alcides.