Alvast flink zweten om sportschool klaar te maken voor heropening van morgen

"We hebben gelukkig de laatste tijd al wel buitensportlessen kunnen geven. We hebben het natuurlijk ontzettend getroffen met het weer", vertelt Stephan Taal van de sportschool. "We zetten nu de spullen weer binnen. Je hebt het dan wel over zo'n 6.000 kilo aan materiaal."

Dumbelts en halters: alles moet weer een plekje krijgen, maar dan moet er ook nog rekening worden gehouden met de 1,5 meter regel. "Dit is de spinruimte, normaal hebben we hier achttien fietsen staan, maar nu even twaalf. Het lijkt een kleine zaal, maar we pompen er direct verse lucht in waardoor je overdruk creeërt. Je hebt binnen een minuut allemaal schone lucht, echt super."

Online inschrijven

Door het hele gebouw zijn routes gemaakt waar de sporters vanaf morgen langs moeten lopen. Ook zijn er meerdere in- en uitgangen gemaakt zodat mensen elkaar niet kruizen. "Mensen die een les willen volgen kunnen zich online inschrijven. Voor de fitness moet ook worden gereserveerd. Zij kunnen zich inchecken bij de entree. Zo houd je overal veel ruimte."

Volgens Taal is de sportschool meer dan alleen maar een ruimte om jezelf in het zweet te werken. Ze zijn de laatste tijd echt gemist. "De mensen zeiden dat ze blij zouden zijn als we weer open gingen. Ze missen het sociale plaatje. Dat is nu wel duidelijk naar voren gekomen."