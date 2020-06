Na jaren van discussie stapt ook Weesp over op roetveegpieten: "Feest voor iedereen"

Er was de afgelopen jaren, net als elders, ook in Weesp veel discussie over het wel of niet vasthouden aan traditionele Zwarte Pieten. De discussie werd de laatste jaren verder aangewakkerd, omdat er de afgelopen vijf jaar ook geprotesteerd werd tegen Zwarte Piet in Weesp.

Hoewel er vanzelfsprekend een groep is die vast wil houden aan het uiterlijk van Zwarte Piet, groeit ook de roep om verandering. Een verandering die al te zien is op Weesper basisscholen, waar Zwarte Piet plaats heeft gemaakt voor roetveegpieten.

"Het belangrijkste is dat de Sinterklaasintocht een feestje is waar iedereen plezier aan kan beleven"

Aan het roer staat een nieuw bestuur dat nu wel de keus maakt om over te stappen op roetveegpieten. "Dat is een proces geweest, want daar hebben we heel lang over gesproken", vertelt voorzitter Walter Aleman. "We hebben gesproken met voor- en tegenstanders, maar vooral ook met scholen en ouders van de kinderen. We merken dat er op scholen al lang roetveegieten zijn en dat de meeste mensen daar achter staan. Dan moeten wij daar ook in meegaan. Het belangrijkste is dat de Sinterklaasintocht een feestje is waar iedereen plezier aan kan beleven. En dat moet het dit jaar ook worden."

Geen protest

Het heeft er alle schijn van dat er dit jaar dan ook geen protest meer komt tegen Zwarte Piet in Weesp. Dat protest werd twee weken geleden nog wel aangekondigd door actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

KOZP-voorman Jerry Afriyie vertelde toen aan NH Nieuws dat hij hoopte dat de aankondiging van het protest het Weesper Sinterklaasintochtcomité nog eens aan het denken zou zetten. "We hopen echt dat er voor de Sinterklaasintocht nog verandering komt. Als er dit jaar alsnog helemaal geen Zwarte Piet meer is, dan komen we uiteraard niet meer", aldus Afriyie. Of het protest nu inderdaad niet meer doorgaat is nog niet bekend.

Sinterklaasintocht

Overigens is ook nog niet helemaal duidelijk hoe Sinterklaas dit jaar aankomt in Weesp. Dat heeft alles te maken de coronamaatregelen. Die knoop wordt pas later doorgehakt. De Weesper intocht trekt elkaar duizenden toeschouwers.